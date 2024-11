Alfa Romeo 33 Stradale, al via i test dinamici a Nardò

(Adnkronos) – La nuova Alfa Romeo 33 Stradale ha concluso una serie di test dinamici sul veloce circuito sperimentale di Nardò. Prodotta in soli 33 esemplari, l’Alfa Romeo 33 Stradale rende omaggio a una delle più belle vetture di tutti i tempi. Il Nardò Technical Center (NTC) è situato nel Salento ed è uno dei centri di collaudo e sperimentazione più avanzati del mondo. Costruito nel 1975 dalla Fiat, si estende su un’area di 700 ettari e vanta ben 20 piste di prova per attività di sperimentazione e sviluppo di qualsiasi vettura. Lungo 12,6 km, il famoso Nardò Ring è un tracciato per test ad alta velocità di auto e moto. È la pista circolare per auto più veloci al mondo. Il suo profilo parabolico basso offre la sensazione ai driver di guidare un rettilineo praticamente infinito. Sul circuito di Nardò, la 33 Stradale ha raggiunto la sua velocità massima di 333 km/h, dimostrando anche di essere rapidissima in accelerazione, nello 0 – 100 km/h ha impiegato meno di 3 secondi. Merito di un’aerodinamica avanzata e di un motore turbo benzina, un V6 biturbo da 3 litri, capace di sprigionare una potenza massima di 620 CV. Il cambio è un DCT a 8 rapporti, la trazione è posteriore, presente un differenziale elettronico a slittamento limitato.

L’intera produzione dell’Alfa Romeo 33 Stradale è sold-out. Il primo esemplare sarà consegnato nel corso del mese di dicembre. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)