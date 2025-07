Michelin Pilot Sport Cup 2 R K1 Ferrari F80: sviluppo estremo

(Adnkronos) – In appena quindici mesi, Michelin ha messo a punto un pneumatico su misura per una delle vetture più potenti e complesse mai realizzate da Ferrari: la F80.

Il nuovo Pilot Sport Cup 2 R K1 rappresenta la massima espressione dell’ingegneria Michelin, nato per soddisfare parametri estremi di coppia, potenza, aerodinamica e velocità. Le tecnologie impiegate, molte delle quali derivate dal motorsport, ridefiniscono i limiti prestazionali su asciutto per uno pneumatico stradale. Per contenere i tempi di progettazione e abbattere l’impatto ambientale, Michelin ha utilizzato la simulazione digitale già dalle primissime fasi. Il pneumatico è stato definito e testato virtualmente con il simulatore dinamico Ferrari di Maranello, prima ancora dell’esistenza fisica della vettura. In totale, sono stati eseguiti cinque cicli di simulazione per affinare geometrie e caratteristiche prestazionali. Questo approccio ha permesso di ridurre fino al 30% i prototipi fisici, con benefici in termini ambientali e di efficienza industriale. Le soluzioni tecniche impiegate sul K1 comprendono una mescola esclusiva derivata dalle competizioni, applicata per la prima volta a uno pneumatico stradale. A supporto, una carcassa radiale doppio strato ad alta densità, pensata per resistere ai carichi intensi generati dalla F80. Nuova anche la spalla rinforzata, progettata per contrastare gli effetti della forza centrifuga e garantire un’aderenza costante, anche a velocità molto elevate. Le misure adottate, 285/30R20 all’anteriore e 345/30R21

al posteriore, confermano l’estrema personalizzazione. Per fabbricare con precisione chirurgica questo pneumatico, Michelin si affida al sistema C3M. Simile alla stampa 3D, consente di posizionare i materiali in modo estremamente accurato, garantendo omogeneità di prestazioni e riproducibilità su larga scala. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)