AMG Performance Day 2024, al Mugello la sesta edizione

(Adnkronos) – La sesta edizione dell’AMG Performance Day si è svolta al Mugello. Nel 2023, sono state immatricolate in tutto il mondo, 143.000 unità di Mercedes-AMG.

In Italia, lo scorso anno sono state immatricolate 3.182 unità, per una crescita del 22% rispetto allo scorso anno. In occasione dell’AMG Performance Day sono stati oltre 300 gli ospiti provenienti da tutta Italia che hanno deciso di provare le vetture in pista, affiancati dai piloti dell’AMG Driving Academy.

“Gli AMG Performance Day rappresentano un’importante piattaforma esperienziale per chi vive e condivide la medesima passione all’insegna del nostro Marchio ad alte prestazioni”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Un omaggio ai principali Ambassador di Mercedes-AMG, capaci come nessun altro di trasmettere la propria passione ampliando sempre più la grande community ‘One man, one engine’.” Rappresenta il modello più sportivo della famiglia AMG GT. Debutto anche per il concept car basato sulla nuova piattaforma AMG.EA, la Vision AMG. Un modello che mostra in anteprima il futuro elettrificato del Marchio di Affalterbach. Immancabile anche la presenza del Concept AMG PureSpeed, una vera e propria supercar scoperta, priva di tetto e parabrezza che anticipa la futura serie “hyper limited” della S 63 E Performance Manufaktur.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)