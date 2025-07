Ferrari Daytona SP3 Tailor Made “599+1”: esemplare unico

(Adnkronos) – Durante la Monterey Car Week 2025, Ferrari porterà in scena una creazione esclusiva destinata a lasciare il segno: una Daytona SP3 Tailor Made, unica nel suo genere, sarà protagonista di un’importante asta di beneficenza organizzata da RM Sotheby’s. Il modello non fa parte della serie limitata di 599 unità già esaurite, ma rappresenta un’eccezione assoluta, numerata “599 + 1”, con certificazione ufficiale di unicità. Questo esemplare è frutto del programma di personalizzazione più avanzato della Casa di Maranello. La carrozzeria è interamente rifinita in una combinazione di fibra di carbonio bicolore e Giallo Modena, tonalità iconica per il marchio. I dettagli in nero lucido – splitter anteriore, minigonne laterali e diffusore posteriore – conferiscono alla vettura un equilibrio tra eleganza e sportività. L’elemento visivo che rompe con la tradizione è il logo Ferrari in Giallo Modena che attraversa la parte superiore della vettura, applicazione mai realizzata prima su un modello ufficiale. Una livrea che coniuga provocazione stilistica e forte identità di brand. Gli interni non sono da meno: i sedili e parte dei rivestimenti impiegano un innovativo materiale ecosostenibile derivato dal riciclo di pneumatici, arricchito da una trama con motivo Cavallino Rampante. Questa scelta coniuga il desiderio di sostenibilità con l’artigianalità d’eccellenza. A completare l’atmosfera da gara, cruscotto e piantone dello sterzo sono realizzati con la stessa fibra di carbonio utilizzata dal team Ferrari in Formula 1.

Il modello sarà battuto durante l’asta RM Sotheby’s che si terrà nel contesto esclusivo della Monterey Car Week. Il ricavato sarà destinato integralmente alla Ferrari Foundation.

I fondi raccolti saranno impiegati anche in progetti educativi a impatto globale.