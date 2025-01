Arrivata l’attesissima nuova Aston Martin Vantage Roadster

(Adnkronos) –

Aston Martin presenta la nuova Vantage Roadster, la decappottabile compagna di scuderia della Vantage Coupé. Alimentata dal motore Aston Martin V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 665 CV/800 Nm, Vantage Roadster offre tutte le prestazioni, le sensazioni dinamiche e l’emozione della coupé ma in soluzione open air. Le prestazioni sono da urlo, da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi per una velocità massima di 202 km/h.

Adrian Hallmark, Chief Executive Officer di Aston Martin, ha dichiarato: “La capacità tecnica e dinamica della Nuova Vantage ha fornito prestazioni eccezionali, ben al di là di qualsiasi altra Vantage precedente, ed è ora considerata una vera e propria auto sportiva di classe superiore. Vantage Roadster non è stata un’impresa diversa, in quanto si tratta di un’esperienza completamente rinnovata, con tutti i vantaggi della Coupé e nessun compromesso in termini di raffinatezza o prestazioni, grazie al lavoro meticoloso dei nostri team di ingegneria e dinamica. Vantage Roadster offre un’impareggiabile esperienza di guida”.

La struttura è in alluminio ultra-rigida e leggera mentre i dischi freno da 410 mm all’anteriore (con freni carboceramici), serrati da pinze monoblocco a sei pistoncini, assicurano che la Vantage Roadster possa perdere velocità ancora più rapidamente di quanto ne guadagni. Anche gli pneumatici sono speciali, si parla dei Michelin Pilot Sport S 5, appositamente sviluppati da Michelin e messi a punto da Aston Martin con una mescola adattata ai requisiti specifici della Vantage.

Il tetto stesso è disponibile in configurazione "Z-fold", che è più veloce e più leggero di un tetto tradizionale "K-fold" ed elimina la necessità di una copertura tonneau, risparmiando ulteriormente peso e abbassando il centro di gravità. Il tetto della Vantage Roadster può essere aperto o chiuso fino a 50 km/h di velocità, e l'intera operazione di ripiegamento del tetto richiede solo 6,8 secondi. Il peso totale del tetto e di tutti i miglioramenti strutturali è di appena 60 kg.