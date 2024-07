Asi al lavoro per grandi rassegne di settembre e ottobre

(Adnkronos) – Nell’Asi, l’Automotoclub Storico Italiano, si intensifica il lavoro delle Commissioni per l’organizzazione dei grandi “show” tematici in programma a settembre e ottobre. Il primo è l’ASI MiliShow del 7-8 settembre, con decine di veicoli storici militari di ogni epoca e tipologia che confluiranno a Pistoia, sulle tracce della “Linea Gotica” risalente alla seconda guerra mondiale: il blocco difensivo dell’esercito tedesco che tagliava in due l’Italia dal Tirreno all’Adriatico per fermare le truppe alleate. ASI MiliShow, sempre molto affasciante agli occhi del pubblico, valorizza la storia e la grande varietà di quei veicoli che, seppur in contesti tutt’altro che felici, hanno lasciato un’importante eredità tecnologica. Dopo il ‘MiliShow’ il calendario prevede nel Lazio, il 14 e 15 settembre, l’ASI Transport Show dedicato al mondo dei veicoli utilitari. Il ‘centro logistico’ sarà a Nepi, con le sue fonti ed i suoi siti storici, ma i camion e le corriere storiche si sposteranno anche a Tuscania e Tarquinia per poi concludere al Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle. Anche questo settore mostra al grande pubblico i veicoli che hanno segnato le tappe fondamentali nell’evoluzione del trasporto su strada di merci e persone: mezzi che, almeno quanto l’automobile, sono stati protagonisti dello sviluppo industriale, economico e sociale del XX secolo. Con un salto indietro nel tempo di oltre cento anni, il 21 e 22 settembre sarà il momento del primo ASI Veteran Show dedicato ai veicoli costruiti prima del 1919, generalmente definiti “centenari”, con partenza da Castiglione delle Stiviere e tappe a Montichiari, Desenzano del Garda e Valeggio sul Mincio. Un evento nell’evento è poi previsto al Parco Sigurtà con la rassegna “Viaggio nel tempo” e, al termine, rientro a Castiglione delle Stiviere attraversando Cavriana e Solferino. Naturalmente a passo lento e traballante a bordo delle scoppiettanti ma sempre arzille “centenarie”. Il mese successivo, dal 18 al 20 ottobre, infine l’Asi da’ il suo contributo al calendario di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Anche il motorismo storico è cultura e l’ASI Show che si terrà nella città di Giacomo Rossini ne darà dimostrazione allestendo un grande museo a cielo aperto affacciato sul lungomare dove campeggia uno dei simboli di Pesaro, la Sfera Grande di Arnaldo Pomodoro. Sarà esposta una selezionata rappresentanza di ogni tipologia di veicoli storici e, in contemporanea, si svolgerà l’ASI AutoShow con un programma dinamico alla scoperta del territorio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)