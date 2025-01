BMW R 12 S, anteprima al Motor Bike Expo di Verona 2025

(Adnkronos) – La nuovissima BMW R 12 S debutta in anteprima al Motor Bike Expo 2025 di Verona.

Dal 24 al 26 gennaio si terrà una nuova edizione del Motor Bike Expo di Verona, una manifestazione che offrirà la cornice perfetta per un debutto italiano tanto esclusivo quanto atteso: la nuova BMW R 12 S. Si tratta di una naked che rende omaggio alla sua storica antenata, la BMW R 90 S, una moto da corsa degli anni ’70. Oltre a questa premiere, BMW Motorrad presenterà un’altra straordinaria anteprima: un aggiornamento di un modello della gamma Boxer Heritage, i cui dettagli saranno svelati nei prossimi giorni. Al MBE 2025 non mancheranno i modelli più iconici della gamma BMW Motorrad, dalla nuova R

1300 GS alla grintosa F 900 GS, disponibili anche nelle versioni Adventure. Nel maxi-stand della filiale italiana della Casa dell’Elica troverà spazio anche la versatile F 800 GS, una moto perfetta per ogni tipo di escursione. Saranno presenti due scooter dall’anima green: il CE 02 11 kW e il rinnovato C 400 GT. Tecnologia, mobilità sostenibile e futuro si incontreranno con il Concept R 20, una roadster moderna dalle linee muscolose e dal carattere deciso, spinta dal potente motore Boxer, autentico protagonista di questa moto dal temperamento forte e dinamico. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)