Crédit Agricole Auto Bank e Drivalia insieme al Salone dell’auto di Parigi

(Adnkronos) – Dal 14 al 20 ottobre si svolgerà il Mondial de l’Auto di Parigi, uno degli eventi più prestigiosi del panorama automotive europeo, giunto alla 90° edizione. Il Salone vedrà per l’occasione la partecipazione di Crédit Agricole Auto Bank e della sua società di noleggio e mobilità Drivalia.

Nell’area espositiva saranno esposti ben cinque modelli full electric di brand partner: una GAC Aion Hyptec SSR, una Tesla Model 3 Performance, una Dongfeng MHero 1, una MG Cyberster e una Cadillac Lyriq, con i quali il Gruppo francese hanno stretto importanti collaborazioni commerciali e joint-venture in Europa e Asia. Nello stand verrà presentata un’iniziativa speciale basata sull’intelligenza artificiale denominata: Green Garage di Drivalia. Questo sistema permette agli utenti finali generare una versione digitale della propria “

auto dei sogni

”, rispondendo a una serie di domande personalizzate. Dopo aver configurato la propria auto ideale, l’utente riceverà una selezione di offerte di noleggio di veicoli elettrici reali, provenienti dalla flotta Drivalia. Un sogno che si trasforma in realtà. Tra i modelli a disposizione di Green garage Italia troviamo: Tesla, Mazda, Audi e Lotus, fino ai marchi più recenti come BYD, Dongfeng e Omoda.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)