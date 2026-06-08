Dodge Charger torna in Europa, opzione multi-energia per la storica muscle car

(Adnkronos) – La Dodge Charger festeggia i suoi ‘primi 60 anni’ e torna in Europa con una nuova generazione che conferma lo spirito, il carattere e il DNA orientato alle prestazioni che hanno sempre definito questo modello. Introdotta nel 1966 durante l’epoca d’oro delle muscle car, la Charger si distingueva per la sua silhouette fastback, l’abitacolo orientato al guidatore e i potenti motori V8 che hanno definito un’epoca. Nel corso delle generazioni, questo modello ha superato i confini del mondo automobilistico per diventare un’icona culturale globale. Le sue apparizioni in film e serie televisive leggendarie come Bullitt e la saga Fast & Furious hanno consolidato il suo status ben oltre la strada.

Allo stesso tempo, modelli iconici come la Charger Daytona hanno dimostrato la costante ricerca di velocità ed efficienza aerodinamica da parte di Dodge, rafforzando il legame del modello con il mondo delle competizioni e delle prestazioni.

Oggi, la Dodge Charger reinterpreta la sua eredità in chiave moderna, combinando elementi di design iconici — come l’assetto largo e le proporzioni dinamiche — con tecnologie avanzate. Con un approccio multi-energia, la nuova Charger offre sia versioni con motore a benzina SixPack sia modelli Daytona completamente elettrici, garantendo diversi modi di vivere le prestazioni Dodge senza compromessi. La gamma multi-energia proposta in Europa comprende Dodge Charger R/T da 420 CV con motore SixPack , a Scat Pack da 550 CV, con motore SixPack 3.0L twin-turbo ad alte prestazioni (H.O.), il più potente della famiglia Hurricane in produzione, cui si aggiungono le due elttriche Daytona R/T da 536 CV e Daytona Scat Pack da 670 CV — quest’ultima la muscle car AWD più rapida e potente nella versione elettrica.

“Riportare Charger in Europa rappresenta un momento significativo per il brand”, ha dichiarato Fabio Catone, Head of Brand Dodge per l’Europa. “Significa riproporre un nome iconico americano a clienti che apprezzano carattere e autenticità. Charger è sempre stata sinonimo di distinzione, ed è proprio questo atteggiamento che definisce il suo ritorno”.

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