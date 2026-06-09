Lamborghini Fenomeno conquista il Red Dot: Best of the Best 2026

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Automobili Lamborghini aggiunge un nuovo prestigioso riconoscimento alla propria storia conquistando il “Red Dot: Best of the Best 2026” con Fenomeno, la esclusiva Few-Off realizzata in appena 29 esemplari. Il premio, assegnato nella categoria Product Design, rappresenta il massimo livello di riconoscimento previsto dal celebre concorso internazionale dedicato al design.

Il risultato ottenuto conferma la capacità della Casa di Sant’Agata Bolognese di interpretare il futuro dell’automobile attraverso progetti che uniscono ricerca stilistica, innovazione tecnica e una forte identità visiva. Lamborghini Fenomeno si presenta infatti come una vettura destinata a rappresentare un nuovo riferimento all’interno della produzione più esclusiva del marchio.

La vettura celebra inoltre il ventesimo anniversario del Centro Stile Lamborghini introducendo il concetto di “

Hyper-Elegant design”

. Una filosofia che punta a ridurre ogni elemento alla sua essenza, valorizzando superfici, proporzioni e funzionalità in un equilibrio estremamente raffinato.

L’anteriore si caratterizza per una presenza scenica marcata, con grandi prese d’aria ispirate al mondo delle competizioni e una firma luminosa inedita che richiama il corno del logo Lamborghini. Restano protagoniste anche le celebri Ypsilon, elemento distintivo che collega visivamente lo splitter anteriore in fibra di carbonio ai gruppi ottici dal disegno particolarmente affilato.

Osservandola di profilo emerge una linea continua che attraversa l’intera carrozzeria, reinterpretando le proporzioni tipiche delle supersportive Lamborghini. La silhouette richiama la configurazione “long tail” della Essenza SCV12, mentre la livrea di lancio in Giallo Crius esalta i volumi superiori della vettura. Gli elementi inferiori in carbonio e i profili aerodinamici derivati dalle competizioni contribuiscono invece sia all’efficacia estetica sia alle prestazioni.

La cerimonia ufficiale di premiazione del Red Dot Design Award si svolgerà il prossimo 7 luglio presso l’Aalto Theater di Essen, in Germania.

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