EasyPark Group acquisisce Parkopedia

(Adnkronos) – Oggi EasyPark Group completa l’acquisizione di Parkopedia, azienda di riferimento globale nei servizi delle auto connesse e nell’aggregazione dei dati sulla mobilità. L’operazione servirà per semplificare l’esperienza di guida degli automobilisti. “Con l’acquisizione di Parkopedia, rendiamo gli spostamenti degli automobilisti ancora più fluidi” afferma Cameron Clayton, CEO di EasyPark Group. “L’integrazione dei dati in-car e la tecnologia di pagamento di Parkopedia, insieme alle nostre soluzioni digitali per il parcheggio e i parcometri per la sosta su strada, permettono di coprire l’intera esperienza di guida. Siamo entusiasti di condividere questa piattaforma con i nostri partner attuali e futuri. Insieme, continueremo a rendere i percorsi degli automobilisti più agevoli e a creare una piattaforma aperta per l’intera industria della mobilità globale.”



Questa acquisizione offrirà agli automobilisti un'esperienza di guida semplice e senza interruzioni, basata su dati accurati e completi, con soluzioni di pagamento senza pari a livello globale.