Fiar, nei primi sei mesi si conferma il primo marchio di Stellantis per vendite

(Adnkronos) – Aspettando la Grande Panda (i cui ordini si apriranno dopo l'estate) e il contributo di Abarth 600e e Fiat 500e Giorgio Armani, ma soprattutto della nuova 500 Ibrida prodotta a Mirafiori, Fiat chiude il primo semestre del 2024, anno in cui celebra il suo 125mo anniversario, consolidando la sua posizione di primo marchio nel gruppo Stellantis per volume, con oltre 660.200 unità vendute a livello globale, e un aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In particolare, il brand ha registrato una crescita regionale del 24% in Nord America, 7,6% in Medio Oriente e Africa, 5% in Asia-Pacifico e 2,3% in Sud America, dove è leader con il 14% di quota di mercato. L'Europa continua a essere la prima regione per Fiat stabile in termini di volumi e il marchio è leader del settore in Brasile (20,4% di quota di mercato), Italia e Turchia (12,3% ognuna) e Algeria (68,3%). I modelli più venduti sono la Fiat Panda in Italia, la Fiat Tipo in Turchia e il Fiat Doblò in Algeria. Nel segmento dei Veicoli Commerciali, Fiat Professional è cresciuto a livello globale del 15%, con incrementi notevoli del 69% in Asia-Pacifico, del 54% in Medio Oriente e Africa e del 10% in Sud America. In dettaglio sul mercato 'di casa' Fiat ha mantenuto nel semestre una posizione di leadership con 95.779 immatricolazioni, con un aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2023 e una quota di mercato del 10,8% nel settore delle autovetture. La Panda, prodotta a Pomigliano, si conferma la bestseller con oltre 63.500 unità e un aumento del 21% rispetto all'anno precedente. Ora gli occhi sono puntanti sullo sviluppo dei modelli SUV e fastback, la cui uscita e' prevista negli anni a seguire e che alzeranno il 'baricentro' dell'offerta del marchio.