GIVI Canyon in anteprima a EICMA 2024

(Adnkronos) –

GIVI presenta a EICMA 2024 la nuova gamma Canyon.

Risponde esattamente alle esigenze di carico di chi pratica l’off-road, la nuova gamma borse GIVI Canyon offre la massima impermeabilità, un’alta resistenza ai raggi UV e soprattutto alle abrasioni. Rispetto alla precedente generazione, GIVI ha lavorato sull’aspetto tecnico, offrendo con la nuova gamma, un sistema modulare di carico che non necessita di alcun telaio di fissaggio. Una coppia di borse laterali da 25 a oltre 35 litri, le borse GIVI Canyon GRT225 si fissano al telaio della moto tramite il sistema Monokey CAM-Side e sono realizzate in Nylon Cordura.

Sopportano un carico massimo di 10 kg. Internamente le borse sono dotate di rinforzi in plastica rimovibile. Presente anche una pratica maniglia ergonomica per il trasporto a mano e motivi rifrangenti per una migliore visibilità. Le GIVI GRT721B possono essere montate in diverse configurazioni e sono dotate di un sistema di carico bagagli modulare a ferro di cavallo. Non occorre nessun telaio per la loro installazione. Realizzate in Nylon Cordura, sono resistenti ai raggi UV. GIVI propone anche un set di tre borse da moto, due laterali da 16 litri e una posteriore da 12 litri. Nella dotazione è presente una cinghia di fissaggio con morsetto in acciaio per la massima tenuta.

Il sistema con asole MOLLE consente il fissaggio anche di altri modelli della gamma GTR730. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)