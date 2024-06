Hispano Suiza Carmen Sagrera: anteprima mondiale

(Adnkronos) –

Hispano Suiza per celebrare i suoi 120 anni di attività, presenta una nuova hypercar full electric, la Carmen Sagrera.

Un veicolo a zero emissioni dalla grande tecnologia, il suo pacco batteria agli ioni di litio è composto da 15 moduli contenenti 24 celle ciascuno, per un totale di 360 celle. Ha un peso di 612 kg e può operare con una tensione massima superiore a 750 VDC. Rispetto al passato, la capacità della batteria passa da 80 kWh a 103 kWh, per un’autonomia massima di 480 km. L’utilizzo delle nuove celle ha consentito anche di migliorare le prestazioni della batteria, il cui sistema di raffreddamento, ora è più leggero e meno complesso, ed è realizzato con materiali sostenibili. Quattro motori elettrici da 205 kW (275 cavalli) ciascuno, la potenza combinata è così di 1.100 cavalli per una coppia massima di 1.160 Nm. Nel classico 0 – 100 km/h la Carmen Sagrera impiega soli 2,6 secondi. La trasmissione trasferisce la coppia sull’asse posteriore, presente un differenziale autobloccante virtuale che massimizza le prestazioni della vettura in pista. Appositamente realizzati dalla Michelin per la Hispano Suiza sono gli pneumatici Pilot Sport 4 S il cui fianco è impreziosito da una grafica personalizzata. A frenare la corsa della sportiva spagnola ci pensa un impianto frenante con dischi in carboceramica da 400 mm, progettati per sopportare temperature in pista che possono anche superare i 1.000 gradi Celsius.

L'amministratore delegato di Hispano Suiza, Sergio Martínez Campos, ha sottolineato che “con la Sagrera consolidiamo in stile la gamma Carmen che è nata nel 2019. Siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto in soli 5 anni. Il 2024 è l'anno dell'accelerazione, in cui conquisteremo mercati chiave per noi come gli Stati Uniti, completeremo l'omologazione europea e, naturalmente, sarà un anno per celebrare la nostra storia".

