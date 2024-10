Honda SH, 40 anni di successi

(Adnkronos) –

Honda celebra i primi 40 anni dello scooter SH.

La prima generazione fu presentata nel 1984 così, a distanza di quattro decenni, il costruttore nipponico ha voluto rendergli omaggio presentando un concept in presenza del Top Managment di Honda Giappone e Honda Europa. Era il 1984 quando uno scooter a ruote alte fabbricato dal Brand nipponico debutta sui mercati internazionali. Un due ruote dall’aspetto elegante e con prestazioni eccellenti, un mezzo che sarebbe divenuto nel corso degli anni, un’icona della mobilità urbana. Prodotto in Italia, lo stabilimento di Atessa è l’unico sito produttivo in Europa dove Honda produce la gamma SH: SH 125 e SH 150.

In Italia vengono prodotti anche il Forza 125, 250, 350 e ADV 350.

Secondo recenti stime diffuse dal Marchio dell’Ala, nell’anno fiscale aprile 2024 – marzo 2025, la produzione supererà le 141.000 unità, di cui circa un terzo rappresentata dai modelli SH. Per l’occasione, per celebrare i 40 anni di uno scooter di successo, il Presidente e Direttore di Honda Motor Europe, Katsuhisa Okuda, ha firmato un SH125 commemorativo, un esemplare unico che è stato customizzato con colorazioni che evocano modelli del passato e anticipano quelli che arriveranno in un futuro. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)