Hyundai Inster, il city-SUV elettrico arriva in Italia

(Adnkronos) – La nuova Hyundai Inster sbarca in Italia. Il city-SUV elettrico è disponibile sul mercato italiano in due allestimenti e con una dotazione completa. La nuova Hyundai Inster ha un’autonomia fino a 370 km nel ciclo WLTP. La versione d’accesso è la XTECH, modello che offre nonostante il prezzo concorrenziale, una dotazione di serie completa che include strumentazione con schermo TFT LCD da 10,25”, telematica Bluelink, aggiornamenti OTA, retrocamera e sensori di parcheggio, luci diurne e di posizione a LED, specchi laterali ripiegabili elettricamente, caricatore di bordo da 11 kW, paddle al volante per la gestione della frenata rigenerativa e cambio Shift-by-Wire. Completa anche la suite dei sistemi di assistenza alla guida, che prevede tra l’altro, il sistema di mantenimento della vettura al centro della corsia, anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, cicli e pedoni e il Rear Occupant Alert Logic che avverte il guidatore nel caso sia presente un oggetto, bambino o animale sul sedile posteriore in caso di chiusura del veicolo. La nuova Hyundai Inster XTECH è disponibile sia con motore elettrico da 97 CV e batteria da 42 kWh (autonomia fino a 327 km con una sola ricarica di energia), sia nella variante da 115 CV e batteria da 49 kWh (autonomia fino a 370 km nel ciclo WLTP). La versione top di gamma è la XCLASS, che aggiunge alla ricca dotazione della XTECH anche gli interni Premium con volante in pelle, presa di ricarica USB posteriore, sensori parcheggio anteriori, cerchi in lega leggera da 15 pollici e privacy glass posteriori. Il SUV elettrico coreano è già ordinabile presso la rete ufficiale Hyundai. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)