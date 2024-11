Hyundai IONIQ 9, il SUV elettrico rivoluzionario

(Adnkronos) –

Hyundai IONIQ 9 è il nuovo rivoluzionario SUV elettrico presentato dal Marchio coreano. Simbolo dell’innovazione e del progresso che il Costruttore asiatico sta compiendo nel mercato dei veicoli elettrici, dopo aver conquistato numerosi riconoscimenti, Hyundai è pronta a fare un ulteriore passo verso il futuro. La nuova IONIQ 9 rappresenta la punta di diamante di un ambizioso processo di elettrificazione. Entro il 2030, il Brand coreano lancerà ben 23 modelli elettrici. Il SUV elettrico sarà disponibile nelle configurazioni a 6 o 7 posti, offrendo un’abitabilità di livello superiore. Per la prima volta, sul mercato coreano, la IONIQ 9 sarà disponibile con il “Relaxtion Seat” con sistema Dynamic Body Care di Hyundai. Sedili particolarmente confortevoli dotati della funzione Dynamic Touch Massage che utilizza la pressione e le vibrazioni per stimolare circolazione e pressione sanguigna, riducendo così l’affaticamento durante i lunghi viaggi. Sulla IONIQ 9 debuttano anche i sedili girevoli per la seconda fila, che consentono ai passeggeri di utilizzare lo spazio interno alla vettura, proprio come se fosse un comodo salotto di casa. La capacità di carico del SUV elettrico coreano arriva fino a 1.323 litri con i sedili della terza fila ripiegati. In configurazione standard offre fino a 620 litri. Sarà disponibile, a seconda dei mercati, in ben 16 tonalità carrozzeria e con cerchi da 19”, 20” e 21”. Con il pacchetto “Calligraphy”, le ruote avranno un design specifico.

Grazie a una batteria da 110,3 kWh e a un Cx di 0,259, la nuova Hyundai IONIQ 9 è in grado di percorrere fino a 620 km (ciclo WLTP).

La versione Long Range RWD è dotata di un motore elettrico posteriore da 160 kW, la Long Range AWD dispone di un secondo motore elettrico anteriore da 70 kW. La configurazione top di gamma, la AWD Performance, è equipaggiata con una coppia di unità elettriche da 160 kW. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)