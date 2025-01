Hyundai Motor Group avvia una partnership con NVIDIA

(Adnkronos) –

Hyundai Motor Group ha annunciato di aver siglato una partnership strategica con NVIDIA finalizzata ad incentivare lo sviluppo di tecnologie avanzate basate sull’intelligenza artificiale a beneficio della mobilità di domani. “Hyundai Motor Group è alla ricerca di approcci innovativi nell’utilizzo delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per diversi ambiti strategici come la robotica, la guida autonoma e le smart factory”, ha dichiarato Heung-Soo Kim, Executive Vice President e Head of Global Strategy Office di Hyundai Motor Group. “Questa partnership è finalizzata a dare un impulso determinante ai nostri progressi e a rafforzare la nostra posizione di leadership nell’innovazione della mobilità basata sull’AI”.



Hyundai Motor Group, con questo accordo, potrà sfruttare il sistema di accelerated computing e il software AI Enterprise di NVIDIA per gestire le immani quantità di dati, essenziali per sviluppare e formattare in modo sicuro i vari sistemi di intelligenza artificiale destinati alle diverse applicazioni. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)