Importante successo di vendita per la Brabus smart

(Adnkronos) – Negli ultimi dodici mesi, il 20% dei clienti smart ha optato per le versioni BRABUS dei modelli smart #1 e smart #3. In particolare, il 14% degli acquirenti di smart #3 e il 24% di quelli di smart #1 hanno scelto la versione BRABUS.

Le versioni BRABUS si caratterizzano per potenza, velocità e una forte dinamicità, chi compra BRABUS ama la guida dinamica e il puro divertimento. Il legame tra smart e BRABUS è il risultato di una collaborazione unica nel panorama automobilistico, iniziata nel lontano 2003. Da oltre 20 anni, lo specialista di tuning BRABUS arricchisce i vari modelli smart con una sua visione distintiva di performance e stile.