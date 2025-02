Lamborghini Accademia Neve: 10 Anni di adrenalina

(Adnkronos) –

Lamborghini Accademia Neve ha celebrato dieci anni di emozioni, adrenalina e prestazioni straordinarie a Livigno, tra le Alpi italiane. L’edizione speciale di quest’anno ha visto il debutto su ghiaccio del nuovo Super SUV Urus SE, affiancato da due modelli iconici: la Lamborghini Revuelto V12 e la Huracan Sterrato, pensata per affrontare ogni tipo di terreno. Ospiti internazionali, provenienti da tutto il mondo, hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità di guida su superfici ghiacciate, vivendo l’ebbrezza di spingere al limite vetture dalle prestazioni straordinarie. Il tracciato, progettato appositamente per l’evento, ha rappresentato una sfida unica. Gli istruttori del Team Lamborghini Squadra Corse hanno guidato i partecipanti attraverso esercizi tecnici avanzati, esaltando la potenza, la trazione e l’agilità delle vetture su neve e ghiaccio. Fondamentale il contributo di Bridgestone, partner tecnico ufficiale di Lamborghini, che ha fornito gli pneumatici premium Blizzak LM005, progettati per offrire massime prestazioni anche nelle condizioni più estreme. L’esclusivo evento ha offerto momenti di relax e lusso curati nei minimi dettagli. Una celebrazione di dieci anni di eccellenza, innovazione e lusso, un punto di riferimento per gli appassionati di auto sportive e per chi desidera vivere emozioni di guida senza pari. Il programma Accademia continuerà anche in estate con le gare Mach I e Mach II presso il Circuito di Vallelunga, a Roma. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)