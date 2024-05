Lancia nomina Gianni Colonello alla guida del Design

(Adnkronos) – Lancia comunica che il suo nuovo Head of Design è Gianni Colonello che lavorerà a stretto contatto con il Chief Design Officer dei Marchi Europei di Stellantis, Jean Pierre Ploue', e con il Ceo di Lancia, Luca Napolitano. Gianni – si spiega – "contribuirà al piano di rinascimento di Lancia con l’obiettivo di renderlo un marchio premium rispettato e credibile in Europa". Colonnello dal 2021 al 2024, è stato responsabile del Design degli Interni di Lancia, lavorando alla ridefinizione del nuovo linguaggio del brand, gestendo la creazione degli interni di Nuova Ypsilon, del Concept Lancia Pu+Ra HPE e di tutta l'intera gamma del marchio Lancia. In precedenza dal 2012 al 2021 è stato Head of Design degli Interni di Maserati, e ha seguito lo sviluppo delle concept car e dei veicoli di serie del marchio. Nel passato di Colonnello – laureato in Architettura presso l’Università IUAV di Venezia – anche un’esperienza di 2 anni nel Centro Stile Nord America di FCA, in qualità di Designer degli Interni per lo sviluppo dei programmi condivisi dell’Azienda. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)