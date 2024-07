Lancia Ypsilon HF: 280 cavalli per la sportiva elettrica

(Adnkronos) – La nuova Lancia Ypsilon HF sarà proposta esclusivamente con alimentazione elettrica. Se inizialmente la futura e nuova Lancia Ypsilon HF era accreditata di una potenza massima di 240 cavalli, dopo il recente lancio dell’Alfa Romeo Junior Veloce, tutto cambia. Il crossover del biscione nella configurazione Veloce ha un motore elettrico da 280 cavalli, stessa unità che sarà utilizzata dalla futura HF. Un incremento di potenza dovuto, con molta probabilità, all’adozione di un software più spinto e sportivo, di fatti, il motore elettrico da 240 cavalli è lo stesso che equipaggia anche la Abarth 600e Scorpionissima.

Una differenza di 40 cavalli in favore di una cinque porte il cui compito sarà quello di rilanciare il brand torinese nel motorsport. Uno 0 – 100 km/h in meno di 6 secondi e un peso che dovrebbe essere inferiore alle 1,6 tonnellate, queste almeno le prime indiscrezioni di una sportiva che potrebbe far venire voglia agli italiani, di convertirsi definitivamente all’elettrico. Difficile ad oggi sapere se, la futura HF, adotterà un sound artificiale simile a quello tanto discusso della 500e Abarth, visto il continuo upgrade tecnologico in fatto di elettrico, probabile che sia scelta anche una strada meno convenzionale e scontata. Il prezzo della futura Lancia Ypsilon HF dovrebbe essere del tutto simile a quello della nuova Alfa Romeo Junior Veloce, indiscrezioni di rete confermano che si posizionerà di poco sotto i 50.000 euro. Un esborso del tutto comprensibile visto anche il posizionamento di alcune sorelle elettriche, pur se impegnativo, considerando anche che la Ypsion ibrida viene venduta a quasi la metà. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)