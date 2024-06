Lancia Ypsilon HF: Miki Biasion svilupperà la compatta sportiva

(Adnkronos) – La futura e nuova Lancia Ypsilon HF sarà sviluppata grazie anche alla collaborazione di Miki Biasion, pluricampione del mondo nei Rally. Inizia così un nuovo capitolo nella storia del marchio automobilistico torinese, queste le parole di Luca Napolitano, CEO Lancia. Nel Team prodotto Lancia per la regolazione dell’assetto e dell’handling della nuova Lancia Ypsilon HF, ci sarà anche Miki Biasion. Un’icona del Motorsport, il suo contributo nel rendere il Marchio Lancia, il più vincente di sempre nei Rally, è indiscutibile. 15 Campionati del Mondo Rally, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana, questa la lunga lista di vittorie e riconoscimenti conquistati da Biasion al volante di una Lancia. Le sue caratteristiche tecniche sono già state rese note, motore elettrico da 240 cavalli, carreggiate allargate, differenziale autobloccante e un’estetica grintosissima. “Sono molto onorato di poter supportare il Team prodotto Lancia per la regolazione dell’assetto e dell’handling della Ypsilon HF, offrendo un vero e proprio piacere di guida sportivo a chi la guiderà e di lavorare con il Team Stellantis Motorsport per affinare le performance della Ypsilon Rally 4 HF: assetto, frenata e calibrazione motore. Spero di essere d’ispirazione a tanti giovani piloti che vorranno cimentarsi con la nostra Lancia Ypsilon Rally 4 HF per diventare i professionisti e i campioni del futuro. La Lancia delle vittorie, la Lancia delle gare sportive è tornata e io sono felice di poterne fare parte!” ha dichiarato Miki Biasion.

