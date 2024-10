L’Autostrada del sole compie 60 anni

(Adnkronos) – Esattamente sessanta anni fa veniva inaugurato l’asse portante della rete autostradale del nostro Paese. La A1, la regina viarum, veniva aperta al traffico e con lei la nostra penisola diventava più unita, i tempi di percorrenza da Sud a Nord, attraverso la Capitale, passarono da due giorni di viaggio a solo sei ore. Pensate che la costruzione dell’intero tragitto, circa 800 chilometri, fu fatta in appena 8 anni. Il traffico della A1 in sessant’anni è cresciuto del 460% e con esso si è potenziato anche il suo tracciato, solo negli ultimi venti anni sono stati realizzati ben 195 km di ampliamenti di cui 45 fuori sede. “La storia dell’Autostrada del Sole – afferma l’Amministratore delegato del Gruppo Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi – ci insegna che per compiere una simile impresa è necessario costruire capacità industriale con coraggio e lungimiranza, guardando al futuro della nuova mobilità e delle generazioni di domani. Nel 2024 ricorrono i cento anni della A8, la prima autostrada del mondo, e il sessantesimo della più grande opera mai costruita in Italia, l’A1. Ma per Autostrade per l’Italia questo è anche l’anno dei record: dai volumi di traffico, arrivati a 5 miliardi di chilometri percorsi, agli investimenti sulla rete nazionale pari a 2 miliardi di euro messi a terra in dodici mesi. Continuiamo a lavorare con determinazione ogni giorno per rigenerare la rete autostradale, ispirandoci ai grandi del passato che costruirono questa infrastruttura strategica che, ancora oggi, è l’asse portante del sistema socioeconomico nazionale”.



L’Autostrada del Sole si contraddistingue anche per lo sviluppo digitale della mobilità, due numeri per fare capire di cosa si parla: in 100 km di smart road sono stati predisposti con l’installazione di 15.000 apparecchi di luci a led e ben 48 milioni di metri quadrati di asfalto drenante posato.

