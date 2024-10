Leapmotor B10 debutta al Salone dell’Auto di Parigi 2024

(Adnkronos) – La Leapmotor B10 fa il suo ingresso al Salone dell’Auto di Parigi 2024.

Un lancio cruciale per un Marchio, asiatico, pronto a commercializzare in Europa tanti e diversi modelli, nuovi e sostenibili. La Leapmotor B10, secondo il fondatore della casa, Zhou Jiangming, rappresenta il primo modello globale del Brand cinese. “La B10 incarna la nostra visione di un futuro elettrico, offrendo non solo prestazioni superiori e connettività intelligente, ma rendendo anche quel futuro accessibile ai consumatori di tutto il mondo” ha dichiarato Zhu. Un elegante C-SUV che nasce sulla piattaforma avanzata LEAP 3.5 di Leapmotor.

Si tratta di una base che offre diverse funzionalità all’avanguardia tra cui i sistemi ADAS, un cockpit digitale completamente personalizzabile e un’elettronica intelligente. Tecnologia ma anche una connettività avanzata, ii C-SUV cinese abbina un design audace a una funzionalità efficace nella guida di tutti i giorni.

Tianshu Xin, CEO di Leapmotor International, ha sottolineato l’ambiziosa strategia globale di Leapmotor durante la presentazione, affermando: “Leapmotor International può essere una start-up, ma è una start-up con due genitori incredibilmente forti. Uno porta innovazione e prezzi competitivi, mentre l’altro, attraverso la nostra partnership con Stellantis, offre risorse globali potenti e un’infrastruttura di assistenza senza pari. Insieme, siamo in grado di offrire ai consumatori prodotti come la B10, che combinano tecnologia avanzata e convenienza.”

Nel corso dei prossimi anni, entro il 2025, il Brand asiatico prevede di ampliare la sua attuale rete a 500 punti vendita in Europa. Attualmente nel Vecchio Continente sono presenti oltre 200 concessionarie in 13 Paesi. Dal 23 settembre 2023, Leapmotor ha iniziato le vendite in Europa. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)