Leasys, al via il noleggio della Citroen AMI e Fiat Topolino

(Adnkronos) –

Leasys Italia offre la possibilità di noleggiare in Italia la nuova Citroen AMI e la Fiat Topolino.

Una mobilità urbana più sostenibile e a portata delle grandi città. La promozione di Leasys consente a chi è interessato al noleggio di un quadriciclo del Gruppo Stellantis, di accedere a diverse formule convenienti e flessibili. La possibilità di accedere agli ecoincentivi statali previsti per questa tipologia di veicoli, in vigore sino alla fine dell’anno, e l’esenzione del pagamento dei primi 3 canoni di noleggio, sono tra i plus di una formula di noleggio che coinvolge la nuova Citroen AMI e la Fiat Topolino.

Due quadricicli leggeri completamente elettrici, accomunati dalla stessa tecnica e motorizzazione, ma differenti per target e stile. Dotate di un pacco batteria agli ioni di litio da 5,5 kW, la Citroen Ami, ma anche la Fiat Topolino, sono equipaggiate con un motore elettrico da 6 kW (8 cavalli) e capaci di percorrere con una sola ricarica di energia fino a 75 km (ciclo WLTP). Sopportano una capacità di ricarica fino a 3,7 kW. Per ricaricare completamente i due quadricicli elettrici del Gruppo Stellantis, occorrono circa 4 ore. La velocità massima raggiungibile è di 45 km/h. Entro il 2026, il Costruttore punta a raggiungere il 50% dei nuovi contratti su veicoli a basse emissioni in tutti i mercati dove è presente