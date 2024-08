Maserati GT2 Stradale: anteprima alla Monterey Car Week

(Adnkronos) –

Maserati GT2 Stradale, una nuova evoluzione di una coupé vincente e velocissima. Era stato annunciato dalla Casa del Tridente, il reveal in occasione della Monterey Car Week, di una versione estrema della bella MC20. Puntale è arrivata la GT2 Stradale. Esclusiva, straordinaria, potente, un’autentica vettura da corsa omologata per la circolazione stradale. Un super sportiva con prestazioni racing ma che riesce ad avvolgere pilota e passeggero, in un comfort inaspettato. Il suo territorio ideale è la pista. Tra i cordoli è possibile tirare fuori il meglio dal motore V6 biturbo Nettuno.

Maserati GT2 Stradale, oltre i 300 km/h Rispetto alla MC20, la GT2 Stradale è più potente di 10 CV, il suo sei cilindri a V sprigiona infatti una potenza massima aumentata a 640 cavalli. I tecnici del Tridente sono intervenuto anche sul peso, l’ampio utilizzo della fibra di carbonio ha consentito di ottenere un alleggerimento di 60 kg rispetto alla MC20. A conti fatti, le sue prestazioni sono a dir poco sbalorditive. Nel classico 0 – 100 km/h impiega soli 2,8 secondi per una velocità di punta che supera i 320 km/h.

Davide Grasso, CEO di Maserati: “Maserati GT2 Stradale è un prodotto unico, che raccoglie la migliore eredità sportiva del marchio e allo stesso tempo rappresenta l’evoluzione di una delle vetture più iconiche di Maserati, la halo car MC20. Questo modello dedicato alla guida di tutti i giorni nasce dalla volontà di offrire ai nostri clienti sempre di più in termini di maestria tecnica, innovazione, design ed emozioni nella guida su strada: da un lato ritroviamo soluzioni sofisticate riservate a modelli pensati per il solo utilizzo in pista, massima espressione del DNA racing di Maserati, dall’altro siamo in grado di garantire un comfort ottimale abbinato a tutti i sistemi di assistenza alla guida più avanzati. Maserati GT2 Stradale è un prodotto capace di soddisfare gli appassionati più esigenti, una nuova creazione che esprime tutta l’essenza del brand”.

