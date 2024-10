Mercedes-Benz, svelati i primi prototipi VAN.EA

(Adnkronos) –

Mercedes-Benz lancerà nel 2026 la nuova gamma di van di medie e grandi dimensioni. Modelli basati sull’inedita architettura modulare, flessibile e scalabile VAN.EA (Mercedes-Benz Van Electric Architecture).

I primi prototipi sono già in circolazione. La piattaforma VAN.EA consente una chiara differenziazione tra i van a uso privato nel segmento lusso e quelli commerciali per il segmento premium. I Van destinati a un utilizzo privato sono spaziosi e lussuosi, quelli invece destinati a un utilizzo commerciale saranno adibiti a “navette VIP”. La gamma dei nuovi VAN.EA sarà a trazione anteriore o 4×4. Su tutti i modelli saranno presenti l’ultimo sistema operativo MB.OS, un sistema di ricarica da 800 volt e un caricatore da 22 kW in corrente alternata. Un primo prototipo appositamente allestito per coprire le lunghe distanza, ha percorso lo scorso giugno 2024, da Stoccarda a Capo Nord. Il test ha consentito di testare telaio, motore elettrico e batteria e componenti ad alta tensione. Nei prossimi mesi, diversi altri prototipi di VAN.EA saranno collaudati con le rigide temperature svedesi. La Classe V è destinata dunque a un cambio epocale. Uno dei van di maggior successo a livello mondiale è pronto a fare lo switch verso l’elettrico. Una mossa a lungo studiata da Mercedes-Benz, proprio per dare al suo nuovo van, un’inedita collocazione green. Nel 2026, anno in cui debutterà commercialmente, con molta probabilità l’Europa avrà già digerito l’elettrico, preparandosi a una svolta epocale. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)