MG3 E MG4 XPOWER al salone di Torino

(Adnkronos) – In occasione del Salone dell’Auto di Torino e dei 100 anni del marchio MG, la casa automobilistica presenta i due suoi modelli di punta, MG3 Hybrid+ e MG4 XPOWER.

La prima è una citycar motorizzata con la tecnologia full hybrid di livello avanzato, ossia un motore elettrico estremamente potente (100kW/136CV) abbinato ad una propulsione endotermica 1.5l da 75kW / 102CV e un batteria di grande capacità (1,83 kWh).

MG3 Hybrid+ offre inoltre un grande comfort e un ampio spazio a bordo e la massima tecnologia ADAS come l’MG iSMART che offre livelli di connettività e funzionalità da marchi premium come la climatizzazione da remoto. Parlando invece della MG4 XPOWER si tratta di una potente vettura EV dotata di un doppio motore elettrico con una potenza totale di 435 CV (320 kW) e fino a 600 Nm di coppia con performance notevoli che permettono un’accelerazione di soli 3.8 secondi da 0 a 100 km/h. La MG4 XPOWER promette divertimento sicuro grazie all’assetto sportivo, al Launch Control e ad un impianto freni maggiorato, con pinze caratterizzate dal colore arancione e sospensioni con taratura sportiva. Anche su XPOWER è presente la funzione One Pedal Driving, come su tutte le versioni di MG4.

