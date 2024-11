MySuzuki, la nuova app per accedere ai servizi Suzuki

(Adnkronos) –

MySuzuki è la nuova App che il Marchio di Hamamatsu mette a disposizione dei suoi clienti, anche di quelli potenziali. Connettersi con il mondo Suzuki usufruendo di molteplici servizi, gli utenti registrati sulla app MySuzuki potranno scoprire tutte le potenzialità di una applicazione che si articola in varie aree tematiche. Sulla “Home Page”, sono disponibili tutti i principali servizi Suzuki, in quella “Inbox” gli utenti potranno scoprire le promozioni, “Rete Suzuki” permette di individuare e contattare il concessionario o l’officina autorizzata più comoda da raggiungere. Le altre due aree tematiche innovative sono “Supporto”, dove è attivo un canale diretto con Suzuki Italia, e “Profilo” che consente di gestire all’utente, le proprie informazioni personali. Interessante la possibilità via app di prenotare i tagliandi di un veicolo, anche due ruote Suzuki. Così come è possibile, sempre via app, consultare il certificato di garanzia e il libretto di manutenzione di un motore fuoribordo prodotto dal costruttore giapponese. Anche chi non è ancora cliente Suzuki si può registrare sulla app e può avere l’opportunità di dialogare con il servizio clienti Suzuki Italia, visualizzare preventivi, promozioni, cercare punti vendita, di assistenza e anche accedere alle ultime novità di prodotto del Marchio di Hamamatsu.

