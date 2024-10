Nuova Citroen C4, nuovo look nuova dotazione

(Adnkronos) –

Nuova Citroen C4 è stata svelata al Salone dell’Automobile di Parigi 2024.

Una novità che rappresenta per il Marchio francese, il raggiungimento di un nuovo traguardo. Con il lancio della nuova Citroen C4 la gamma “C” è stata completamente rinnovata. Nel segmento C, nel primo semestre del 2024, si è classificata al 2° posto in Europa tra le auto più vendute e al terzo posto tra quelle con motorizzazione ICE. Ancora oggi è nella Top 5 tra le compatte più vendute. Il suo stile, nel corso del tempo, ha subito una profonda evoluzione, rispondendo sempre alle tendenze e mode del momento. Un cambio look accompagnato anche da un costante aggiornamento tecnologico. Il comfort, per il Marchio del “double chevron”, ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella progettazione di un nuovo modello. Sulla C4 2025 sono stati migliorati i sedili Advanced Comfort, nuova è anche la strumentazione full digital con display da 7 pollici.

Numerosi i dispositivi di assistenza alla guida.



Uno stile completamente nuovo che trae ispirazione dal concept OLI presentato nel 2022. La griglia del radiatore è stata completamente ridisegnata e ospita al centro il nuovo logo della Casa. I gruppi ottici sono sottili e incorporano la firma luminosa del costruttore francese. Anche le protezioni laterali sono state ridisegnate. Diverse le motorizzazioni disponibili. In gamma è presente l’apprezzata unità PureTech da 130 cavalli con cambio automatico EAT8, a cui si aggiungono le versioni mild hybrid da 100 e 136 CV, con cambio e-DCS6 a sei rapporti.

Disponibile anche una versione full electric da 136 CV e da 156 CV, con batterie rispettivamente da 50 e 54 kWh. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)