Nuovi Scooter Elettrici WOW 774 e WOW 775 MY 25

(Adnkronos) –

WOW 774 e WOW 775 sono due nuovi scooter elettrici che promettono di rivoluzionare la mobilità urbana. Disponibili sul mercato a partire dal 26 ottobre, i nuovi scooter WOW 774 e WOW 775 offrono prestazioni interessanti ed un elevato comfort di guida. Si caratterizzano per un design originale e, grazie agli ecobonus, si rivolgono a un pubblico vasto. Due modelli studiati per la città, il WOW 774 e 775 hanno linee pulite e funzionali. All’anteriore spiccano i fari full LED. Moderna è anche la strumentazione, completamente digitale. Un look distintivo che si abbina a soluzioni pratiche e funzionali. Il WOW 774 è dotato di un motore asincrono “brushless” da 4 kW ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 45 km/h. Il WOW 775 ha un’unita elettrica da 5 kW e raggiunge gli 85 km/h. Le batterie al litio si sganciano rapidamente e sono facilmente estraibili. Il WOW 774 ha una batteria da 2,3 kWh, con l’opzione plus è disponibile quella da 3 kWh. Il WOW 775 è dotato di una batteria da 3 kWh. Entrambi i modelli vantano un sistema di gestione ottimizzato della riserva di energia. L’autonomia reale è di 90 km, mentre in città varia tra i 70 e gli 80 km. Per quanto concerne i tempi di ricarica, occorrono 5 ore per una ricarica completa. Tre le modalità di guida, Eco, City e Sport. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)