Nuovo Opel Grandland vince il “Volante d’Oro 2024”

Nuovo Opel Grandland ha vinto il “Volante d’Oro 2024” in Germania. Il premio presentato da Auto Bild e Bild am SONNTAG rappresenta uno dei più prestigiosi riconoscimenti nell’industria automobilista. Con la vittoria del nuovo Opel Grandland, il Marchio del fulmine conquista il ventunesimo titolo di Volante d’Oro. Il rinnovato SUV cambia radicalmente rispetto al passato. Il modello top di gamma del costruttore tedesco nasce sulla piattaforma STLA Medium, una base nativa per ospitare motorizzazioni elettriche. Il Grandland offre numerose tecnologie all’avanguardia e vanta soluzioni sostenibili. Nuovo 3D Vizor, Opel Blitz illuminato e scritta posteriore Opel illuminata, questi i plus di un’auto totalmente nuova. Nell’abitacolo, risalta il doppio display widescreen. A richiesta è disponibile anche l’Head-Up Display che offre al guidatore la possibilità di visualizzare diverse informazioni presenti nel quadro strumenti e proiettate sul parabrezza, senza così dover distogliere lo sguardo dalla strada. In modalità Pure, il contenuto visualizzato si riduce al minimo, sia di notte che a velocità elevata. In tema di comfort, il nuovo Grandland è dotato di sedili ergonomici con cuscini laterali regolabili individualmente, certificati da Aktion Gesunder Rucken e.V. (AGR). La funzione ergonomica brevettata Intelli-Seat è di serie su entrambi i sedili anteriori. Altro accessorio di chiara impronta luxury è la luce IntelliLux HD adattiva e antiabbagliamento con oltre 50.000 elementi. Tecnologia, comfort ma anche capacità di carico, il nuovo Opel Grandland vanta un volume di carico fino a 1.645 litri. Un’autonomia fino a 700 km (ciclo WLTP), un pacco batteria di 97 kWh e una nuova architettura nativa elettrica, questi gli highlights di un SUV da Volante d’Oro 2024.

