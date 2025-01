OMODA 7 diventa ancor più silenziosa

(Adnkronos) – Le automobili stanno diventando sempre più un terzo spazio abitativo dove il tempo passa velocemente, OMODA con LOHAS, acronimo di “Lifestyle of Health and Sustainability” (stile di vita sano e sostenibile), vuole ancor di più migliorare lo spazio atto alla mobilità.

OMODA 7 ha studiato per l’occasione un abitacolo ultra-silenzioso capace di bloccare efficacemente i rumori esterni e fornendo agli occupanti uno spazio straordinariamente tranquillo e confortevole in cui ogni viaggio riflette la qualità della mobilità. Alla base dell’eccezionale livello di silenziosità dell’abitacolo di OMODA 7 c’è la tecnologia all’avanguardia fornita da OMODA & JAECOO. Il sistema idraulico di supporto del motore a doppia camera rappresenta la prima linea di difesa dai rumori esterni. Le vibrazioni del motore sono una fonte significativa di rumore percepito a bordo, queste però vengono efficacemente smorzate riducendo del 30% l’energia delle vibrazioni, abbattendo in modo significativo il rumore alla fonte.

OMODA 7 è inoltre dotato della tecnologia di cancellazione intelligente del rumore ENC che offre un’esperienza di riduzione del rumore paragonabile a quella di cuffie Bluetooth di alta qualità. La tecnologia è mirata alle basse frequenze (20-250 Hz), quelle più fastidiose per l’orecchio umano generate dal motore. Con una soppressione fino a 4 dB, il sistema ENC supera parecchi sistemi simili della stessa categoria. I sensori ad alta precisione raccolgono i dati sul rumore del motore che vengono trasmessi istantaneamente al sistema di analisi intelligente. Grazie agli algoritmi il sistema calcola le onde di interferenza necessarie e pilota con precisione il sistema audio a quattro zone per produrre onde che annullano il rumore del motore in pochi millisecondi. Altro dispositivo di insonorizzazione della vettura è dato dal parabrezza acustico e dalle vetrature a doppio strato che offrono un ulteriore livello di sicurezza e garantiscono un ambiente silenzioso a bordo.

Infine OMODA 7 è inoltre dotato di pneumatici a bassa rumorosità di rotolamento.

