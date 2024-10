Opel Mokka 2025, uno stile inconfondibile

(Adnkronos) – Il lancio della nuova Opel Mokka coincide con “i 125 anni di produzione automobilistica Opel”. Un modello il cui stile inconfondibile affonda le sue radici sulla compattezza e modernità. Il CEO di Opel, Florian Huettl ha affermato: “La nostra Mokka è un bestseller. Audace, pura e inconfondibile, un’auto piena di carattere che si distingue dalla massa. Ecco perché abbiamo solo aggiornato in alcuni dettagli il suo design. Contemporaneamente presentiamo il nuovo Opel Blitz. Il cambiamento più grande si trova nell’abitacolo, che ora è ancora più pulito e riprende la grafica Opel Vizor. Inoltre, il conducente ed i passeggeri della nuova Mokka possono godere di un sistema d’infotainment di nuova generazione. Gli ordini della nuova Opel Mokka sono già aperti”.



La livrea esterna sposa il motto “il nero è bello”, con i rivestimenti total dark nella parte anteriore, posteriore e nei passaruota. Una “tonalità” che trasmette eleganza e sportività. Assenti le finiture cromate. In riferimento alla “Greenovation” di Opel, sul rinnovato SUV tedesco sono presenti nuovi cerchi dal design aerodinamico (Mokka Electric). Ridisegnato anche il paraurti anteriore, al fine di ottimizzare l’efficienza e ridurre la resistenza aerodinamica. Nell’abitacolo, nuovo è il sistema d’infotainment. L’impianto di navigazione si avvale degli aggiornamenti traffico in tempo reale. Lo schermo centrale è da 10 pollici ed è completamente touch. Prevista la piena compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto via wireless.

Nuova Opel Mokka sarà disponibile anche nei due allestimenti “Edition” e “GS”, che potranno essere ulteriormente personalizzati con pack tecnologici, estetici e di sicurezza. Motore termico da 136 CV, alimentazione Hybrid con tecnologia a 48V o full electric con autonomia fino a 403 km nel ciclo WLTP e potenza da 156 CV. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)