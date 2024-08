Pagani Utopia Roadster: la scoperta con un cuore a 12 cilindri

(Adnkronos) – La nuova Pagani Utopia Roadster è una bellissima e veloce scoperta, spinta da un potente motore V12. Ha lo stesso peso della sorella coupé ma è ancora più esclusiva, la nuova Pagani Utopia Roadster sarà prodotta in sole 130 unità. Debutterà in occasione della Monterey Car Week il prossimo 16 agosto, l’Utopia è tra le scoperte più esclusive e costose al mondo. I tecnici Pagani hanno concentrato tutti i loro sforzi per contenere il peso. L’ampio uso di materiali compositi ha consentito di fermare l’ago della bilancia a 1.280 kg. Si tratta esattamente dello stesso peso della Coupé. La monoscocca è stata progettata per ottimizzare rigidezza e resistenza. Due le soluzioni previste per il tetto. Oltre al classico hard-top è disponibile anche un pratico soft-top da riporre in una valigia che può essere posizionata alle spalle dei sedili anteriori. Il volante è realizzato in un unico pezzo e ha un peso di circa 1,6 kg. Viene ricavato utilizzando un unico blocco di metallo da poco più di 40 kg attraverso una fresatrice a cinque assi. “Il Pagani V12, privo di supporti ibridi, celebra il fascino intramontabile della purezza meccanica. L’Utopia Roadster sarà la prima automobile di sempre a migliorare i sistemi di sicurezza grazie all’innovativo Pirelli Cyber Tyre, sistema di sensoristica avanzata che consente agli pneumatici di dialogare con la vettura.



Ogni Utopia Roadster è unica grazie alla vasta gamma di personalizzazioni disponibili, permettendo di creare un’auto che riflette la personalità di ciascun cliente.



La vettura di presentazione, svelata in occasione della Monterey Car Week, sarà equipaggiata con l’allestimento opzionale Sport Pack.Omologata per la circolazione su strada in tutto il mondo, rispettando i più rigidi protocolli in materia di sicurezza ed emissioni, l’Utopia Roadster è pronta a raggiungere gli appassionati di auto sportive di ogni paese”.

