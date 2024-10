Petronas Lubricants international sigla una partnership con GOODYEAR Italia

(Adnkronos) –

PETRONAS Lubricants International (PLI) annuncia la collaborazione con Goodyear Italia con un accordo dove la rete SuperService, riferimento nell’ambito della manutenzione e innovazione degli pneumatici, arricchisce con i lubrificanti PLI la propria offerta per gli interventi di manutenzione e sostituzione dell’olio, potenziando così l’approccio trasversale e multiservizi del network.

PLI garantirà inoltre anche l’aggiornamento professionale dei gommisti della rete SuperService, affinché possano offrire un servizio di eccellenza a tutti i clienti. “Siamo felici di collaborare con un partner prestigioso come Goodyear Tires” – afferma Ciro Lupo, Business Head for Italy & Africa “Questa partnership ci permette di offrire i nostri lubrificanti di alta qualità a una rete di distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, rafforzando la nostra presenza sul mercato italiano e contribuendo alla crescita e all’innovazione del settore”.



“Abbiamo scelto PETRONAS Lubricants International come partner per la rete SuperService, perché è un’azienda che condivide con noi l’approccio multiservizio fornendo prodotti di alta qualità che migliorano l’utilizzo di tutte le tipologie di veicoli.” afferma Marco Prosdocimi, Retail Director Goodyear Tires Italia.

