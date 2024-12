Peugeot, crescono i consensi in Italia

(Adnkronos) –

Peugeot anche nel mese di novembre cresce nel mercato italiano. Per il quinto mese consecutivo, il Marchio francese conquista sempre più consensi. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, in termini di volumi, sono oltre 600 le Peugeot consegnate. A trainare uno dei Brand del Gruppo Stellantis sono diversi modelli. La 208 è la punta di diamante della Casa del Leone, attualmente è quella più apprezzata dai clienti italiani per stile e tecnologia. Ottimo anche il riscontro di pubblico della 2008. Il SUV compatto è il secondo modello Peugeot più venduto in assoluto, seguito dalla 3008, Sport Utility Vehicle, recentemente oggetto di un importante upgrade tecnico e stilistico, che rappresenta il meglio della tecnologia del Marchio. Sul mercato delle vetture e dei veicoli commerciali, il Marchio francese detiene una quota del 5%, in crescita di 1 punto percentuale rispetto al mese di novembre 2023. Anche tra le elettriche, i consensi sono in netto aumento. Peugeot cresce di un punto percentuale, per una quota di mercato pari al 6,3%. Anche in quello dei veicoli commerciali, l’incremento è di un punto percentuale. Presente in più di 130 Paesi nel mondo, l’obiettivo del Brand del Leone e di offrire una variante elettrica per tutti i suoi modelli, dai veicoli commerciali leggeri alle autovetture, entro il 2025. Un Marchio generalista, con una lunga tradizione alle spalle, che punta a trasmettere attraverso tre approcci, Allure, Emotion ed Excellence, stile, piacere di guida e una tecnologia senza compromessi. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)