Peugeot E-208 e E-308, le più efficienti nell’Ecotest 2024

(Adnkronos) – Le Peugeot E-208 e E-308 si confermano ai vertici dell’efficienza energetica secondo l’ADAC (Associazione Automobilistica Tedesca), conquistando rispettivamente il primo e il secondo posto su un totale di 84 modelli analizzati nell’Ecotest 2024. Questi risultati eccezionali evidenziano l’impegno di Peugeot nel proporre veicoli elettrici all’avanguardia, capaci di coniugare prestazioni e sostenibilità. Equipaggiate con un motore elettrico da 156 CV, le E-208 e E-308 spiccano per il loro consumo energetico estremamente basso: • Peugeot E-208: 16 kWh/100 km • Peugeot E-308: 16,3 kWh/100 km • Peugeot E-2008: 17,9 kWh/100 km Questi valori includono anche le perdite di ricarica, un dato che sottolinea l’efficienza complessiva dei veicoli. Le nuove Peugeot 100% elettriche offrono un’autonomia che le posiziona tra i migliori modelli della loro categoria: • Peugeot E-208: 410 km • Peugeot E-308: 413 km • Peugeot E-2008: 406 km Tutti i dati sono basati sul ciclo combinato WLTP, garantendo misurazioni realistiche e rappresentative delle condizioni di guida quotidiana. Un ulteriore punto di forza di questi modelli è la rapidità di ricarica. Grazie alla tecnologia avanzata, le batterie possono essere ricaricate dal 20% all’80% in soli 30 minuti utilizzando una stazione di ricarica rapida, rendendo l’esperienza di utilizzo estremamente pratica. Con 12 modelli completamente elettrici, Peugeot si afferma come il produttore europeo con la gamma più ampia e tecnologicamente avanzata. Tra questi spicca la Peugeot E-3008 Long Range, che con un’autonomia record di 700 km rappresenta il SUV più efficiente sul mercato. Grazie a questi risultati, Peugeot si conferma leader nella mobilità sostenibile, offrendo soluzioni di trasporto ecologiche senza compromessi in termini di prestazioni o comfort. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)