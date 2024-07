Presentata la nuova MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro

(Adnkronos) – Con la nuova Superveloce 1000 Serie Oro, MV Agusta ha creato la moto del desiderio di ciascun amante delle due ruote. Si tratta di una moto molto sensuale, una moto fatta da persone, da tecnici che lavorano in maniera artigianale, dove chi l’acquista sa che c’è dietro un lavoro certosino di una persona che ha lavorato a mano nel pieno della cultura italiana. La nuova MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro è ovviamente in serie limitata a 500 esemplari. I designer di MV hanno lavorato creando tutte le forme in continuità come le alette anteriori che arrivano da un concetto automobilistico di F1 per migliorare al massimo tutti i flussi aerodinamici. Pensate che queste due micro alette poste nell’anteriore della moto alla velocità di 250 km/h spingono la moto con una forza di ben 20 kg sull’asfalto. L’analisi dei flussi aerodinamici, ottenuta da tecniche derivate dall’aeronautica, ha costituito parte fondamentale dello sviluppo della Superveloce 1000 Serie Oro, questo garantisce una ottimale protezione del pilota ad altissime velocità a tutto vantaggio del comfort generale. Alta chicca assolutamente unica è la cintura in pelle che attraversa il serbatoio per tutta la sua lunghezza partendo dalla piastrina identificativa con incisione laser alla base e proseguendo verso il logo “Superveloce 1000 Serie Oro” sotto il quale è indicato il numero dell’esemplare. Venendo al motore che muove questo gioiello a due ruote si tratta di un propulsore a quattro cilindri in linea capace di erogare 208 CV (153 kW) a 13.000 giri/min e 116,5 Nm di coppia a 11.000 giri/min. Il motore della Superveloce 1000 Serie Oro è capace di arrivare a 14.000 giri/min La Superveloce 1000 Serie Oro è equipaggiata con il modulo GPS integrato, il quale comunica direttamente con la l’MV Ride app, disponibile gratuitamente su tutta la gamma MV Agusta. Grazie a questa app è possibile inserire la destinazione e vedere il percorso corner by corner sullo schermo TFT da 5.5” a colori della strumentazione A completare la dotazione elettronica della Superveloce 1000 Serie Oro, troviamo anche l’antifurto satellitare con modulo Mobisat gestibile tramite app Greenbox, un servizio fornito gratuitamente al cliente per il primo anno.

Luca Martin, CEO di MV Agusta ha dichiarato” Come produzione MV quest’anno sicuramente chiuderemo un volume di vendita al di sotto delle 5.000 moto e così andrà anche il prossimo anno. Ci aspettiamo invece volumi molto più alti dal 2026 con le novità che abbiamo in serbo e sicuramente ci sarà una crescita in doppia cifra delle vendite”.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)