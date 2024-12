Range Rover, a Courmayeur con un esemplare unico

(Adnkronos) –

Range Rover in occasione della sua partnership con Courmayeur per la stagione invernale 2024 – 2025, ha presentato una versione esclusiva di uno dei suoi modelli più apprezzati.

Range Rover ha consolidato la sua collaborazione, per un’altra stagione invernale con il Comune di Courmayeur, Skyway Monte Bianco e Courmayeur Mont Blanc Funivie.

Ha riaperto dal 6 all’8 dicembre 2024 la Range Rover House, esclusivo luogo situato presso lo Chalet de l’Ange di Courmayeur. Una nuova riapertura è prevista dal 27 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Il prestigioso SUV inglese ha una carrozzeria impreziosita da una serie di particolari unici, a cominciare dalla colorazione satinata Icy White. I suoi interni sono stati personalizzati con un’opera artistica disegnata a mano che raffigura il Monte Bianco. Anche altri modelli del Marchio inglese saranno esposti all’interno della House. Interessante è la presenza, sempre all’interno della House of Range Rover di Courmayeur, di uno spazio dedicato al mondo SV, l’esclusivo programma di personalizzazione del Brand, sinonimo di esclusività e prestazioni. Tantissime le possibilità di personalizzazione dei modelli SV, un esperto di prodotto assisterà gli ospiti nelle configurazioni delle vetture e nelle infinite possibilità di rendere uniche le vetture con particolari che nascono con l’obiettivo di soddisfare le singole esigenze. Previsti tour e test drive dove clienti e ospiti, potranno immergersi nella scoperta dell’ambiente naturale, con partner d’eccezione e al volante di uno dei SUV del Marchio inglese. Un’esperienza che permetterà loro di apprezzare l’efficacia della trazione integrale Range Rover su superfici innevate, ghiacciate e generalmente a scarsa aderenza. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)