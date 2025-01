Record di percorrenza per la JAECOO 7 PHEV Super Hybrid

(Adnkronos) – Il nuovo modello ibrido globale di OMODA & JAECOO, JAECOO 7 SHS (Super Hybrid System) ha completato un test a lungo raggio attraverso ben tre paesi: Singapore, Malesia e Thailandia.

JAECOO 7 SHS ha stabilito un nuovo record di resistenza, raggiungendo i 1.427,5 km e superando del 118,96% l’autonomia dichiarata dalla casa madre di 1.200 km. La vettura si è mossa sia in modalità 100% elettrica segnando la percorrenza di ben 108 km che con la batteria completamente scarica con un consumo medio di appena 3,5 l/100 km. Il test è durato tre giorni partendo da Singapore, attraversando Kuala Lumpur, per arrivare fino a Krabi, in Thailandia. All’evento hanno partecipato oltre 20 giornalisti provenienti da tutto il mondo. La JAECOO 7 PHEV Super Hybrid è mossa da un motore DHE 1.5TGDI di quinta generazione e dalla trasmissione DHT che consente di produrre 225 kW con una coppia massima di 375 Nm per una potenza complessiva di 340 CV. La vettura è dotata inoltre di un pacco batterie ibrido ad alte prestazioni che permettono di avere un’autonomia in modalità 100% elettrica eccezionale che arriva fino a 108 km di percorrenza. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)