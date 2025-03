Renato Bisignani nominato Chief Marketing & Communications Officer di Sanlorenzo

(Adnkronos) – Il Cav. Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo, ha annunciato la nomina di Renato Bisignani nel ruolo di Group Chief Marketing & Communications Officer.

Bisignani dopo tanti anni trascorsi nel mondo dell’automotive con Renault F1, Ferrari, Formula E e Aston Martin approda nel mondo della nautica. In Sanlorenzo avrà il compito di sviluppare e implementare le nuove strategie di comunicazione al fine di rafforzare sempre più la brand identity e la visibilità del gruppo a livello globale. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Renato nella nostra squadra, che anno dopo anno diventa sempre più grande ed eterogenea”, afferma il Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo. “La decisione di avere un manager di talento, con una grande esperienza nel settore del lusso di alta gamma, consentirà a Sanlorenzo, ma anche a Bluegame e Nautor Swan, di continuare a conseguire importanti successi, consolidando la nostra posizione nel segmento”.

Renato Bisignani, Group Chief Marketing & Communications Officer di Sanlorenzo, aggiunge: “È motivo di grande orgoglio ed entusiasmo affiancare un imprenditore visionario, oltre che grande innovatore della nautica, come il Cavalier Perotti. Nel corso degli ultimi vent’anni ha saputo trasformare Sanlorenzo, creando un’eccellenza italiana e leader mondiale nel settore. Insieme ad un team composto da grandi talenti, abbracciamo ora la sfida di proiettare Sanlorenzo in una visione futura, nel rispetto dei valori autentici del marchio”.

