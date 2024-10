Smart lancia l’offerta per il noleggio

(Adnkronos) –

Smart lancia una nuova iniziativa dedicata alla sicurezza stradale durante la stagione invernale, l’offerta è valida fino al 31 dicembre. I clienti che scelgono il noleggio di modelli a trazione integrale potranno beneficiare di un set di gomme invernali in omaggio. Si tratta di una promozione che coinvolge la gamma 4×4 di smart, che include i modelli BRABUS e Pulse. L’iniziativa si inserisce all’interno dell’offerta della campagna “

Attrazione Integrale

”. Il noleggio di smart #1 Pulse è disponibile a partire da 442€ al mese (IVA inclusa), con un anticipo di 7.500€, per una durata di 48 mesi e 40.000 km. Per chi invece desidera prestazioni ancora più elevate, la smart #1 BRABUS è offerta a partire da 491€ al mese (IVA inclusa), con le stesse condizioni di anticipo, durata e chilometraggio. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)