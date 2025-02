Stellantis investirà sulla produzione di cambi eDCT

(Adnkronos) –

Stellantis ha annunciato l’avvio della produzione di cambi eDCT (Electrified Dual Clutch Transmission) anche nello stabilimento di Termoli a partire dal 2026. L’obiettivo è raggiungere una capacità produttiva di 300.000 unità annue, affiancando le fabbriche di Mirafiori e Metz. Questa decisione si inserisce nel piano di sviluppo che Stellantis ha presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’intento di valorizzare le competenze italiane e consolidare la presenza industriale in Francia. Gli stabilimenti di Sint Truiden e Metz vedranno inoltre un incremento nella produzione dei componenti chiave, grazie all’installazione di una nuova linea di assemblaggio.

I cambi eDCT, destinati ai veicoli Mild Hybrid (MHEV) e Plug-in Hybrid (PHEV), rappresentano un passo importante verso l'efficienza energetica, grazie al loro design leggero, al risparmio di carburante e alla riduzione delle emissioni. L'iniziativa arriva a seguito dell'acquisizione, avvenuta a gennaio 2025, del pieno controllo del processo produttivo dei cambi eDCT, in precedenza gestito con un OEM belga. La trasmissione eDCT integra un motore elettrico da 21 kW che supporta la propulsione in condizioni di bassa richiesta di coppia, come in città o a velocità costante. Questo consente di mantenere spento il motore a combustione interna fino al 50% del tempo durante i percorsi urbani, con evidenti benefici per consumi ed emissioni