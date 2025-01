Volkswagen celebra i 50 anni della Polo al Bremen Classic Motorshow

(Adnkronos) – Un’auto compatta e versatile per tutti: la Volkswagen Polo affascina il pubblico da 50 anni. Con oltre 20 milioni di unità vendute in tutto il mondo, è un autentico modello di successo. Per dare il via al cinquantesimo anniversario nel 2025, Volkswagen presenta un duo della prima generazione al Bremen Classic Motorshow: una Polo L del 1975 e una Polo per gare di cronoscalata del 1977.

Il team di Volkswagen Classic ha selezionato due modelli speciali della prima generazione della Polo per l'esposizione dedicata alle auto d'epoca e classiche moderne nel nord della Germania. Compatta, funzionale e dal design essenziale, il modello in Oceanic Blue mostra come si gettarono le basi per il successo della Polo, lunga appena 3,50 metri all'epoca. Dotata di un motore da 0,9 litri con una potenza di 29 kW (40 CV), la Polo, con un peso di soli 685 chilogrammi, raggiungeva una velocità massima di 132 km/h. L'allestimento opzionale L, più raffinato, conferiva alla Polo un tocco di lusso, con dettagli come le modanature laterali, il ventilatore a due velocità, i tergicristalli e i tappeti. Inoltre, grazie al grande portellone e al sedile posteriore ribaltabile, la Polo L offriva una capacità di carico generosa di 900 litri. "Piccole dimensioni. Grande spazio", recitava la brochure pubblicitaria dell'epoca. "Un'auto Volkswagen solida, affidabile ed economica, con spazio per quattro persone e un moderno sistema di propulsione a raffreddamento ad acqua" – un concetto che si dimostrò vincente. Qualità, spirito innovativo, versatilità, comfort ed economia hanno caratterizzato tutte e sei le generazioni del modello fino a oggi, rendendo la Polo un bestseller nazionale e internazionale con 20 milioni di unità vendute. Ad accompagnare il modello commemorativo, ci sarà un'atleta d'eccezione: la Polo da cronoscalata del 1977, che testimonia in modo straordinario il DNA sportivo del modello. Questa vettura da competizione, più larga e ribassata, è stata utilizzata per gare di motorsport per circa 20 anni.