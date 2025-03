Yamaha celebra 70 anni di Kando

(Adnkronos) – Nel 2025, Yamaha Motor festeggia il suo 70° anniversario, un traguardo che sancisce decenni di innovazione, emozione e legami con appassionati di tutto il mondo. Per celebrare questo momento speciale, l’azienda ha presentato un nuovo logo aziendale in 2D, che evolve l’iconico simbolo dei tre diapason senza snaturarne l’essenza. Questo aggiornamento, il primo significativo negli ultimi 27 anni, dimostra la capacità del Brand di adattarsi al cambiamento mantenendo salde le proprie radici. A questo si affianca un logo esclusivo per il 70° anniversario, ispirato alla tabella porta numero della YA-1, la prima moto Yamaha lanciata nel 1955. Un tributo alla filosofia del marchio, riassunta nel concetto “tutto inizia con una sfida”.

Fondata il 1° luglio 1955 da Genichi Kawakami, Yamaha Motor è nata con una visione audace: entrare in un settore già dominato da concorrenti affermati e ridefinire gli standard qualitativi. La sua prima moto, la YA-1, un monocilindrico a due tempi da 125 cc soprannominato “Red Dragonfly”, ha subito dimostrato il DNA competitivo del Marchio. A pochi giorni dalla nascita dell’azienda, Yamaha ha portato la YA-1 in gara, trionfando nella Mount Fuji Ascent Race e nella Asama Highlands Race del 1955 nella classe 125 cc.

Kando: l’essenza della filosofia Yamaha [H3]

Olivier Prevost, Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe N.V.: “Settant’anni rappresentano un traguardo straordinario. Il nostro viaggio è stato caratterizzato da successi e sfide che hanno definito i valori di Yamaha. Continueremo a innovare e a creare il Kando per i nostri clienti. Questo risultato è frutto del supporto di clienti, dipendenti, distributori e fornitori, e insieme guardiamo ai prossimi 70 anni con entusiasmo e determinazione”.

