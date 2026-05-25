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Acqua, quanta berne al giorno e come capire se è abbastanza

Salute e Benessere
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Per uomini e donne la regola è la stessa: bere 2 litri d’acqua al giorno, distribuiti nell’arco delle 24 ore, a piccoli sorsi e con frequenza. Non è corretto assumere grandi quantità d’acqua tutte insieme appena svegli”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Vincenzo Mirone, responsabile dell’Ufficio paziente della Società italiana di urologia (Siu), professore di Urologia all’università Pegaso e presidente della Fondazione Pro – Prevenzione e ricerca in oncologia. 

Con l’arrivo del caldo e le giornate trascorse al mare o all’aperto, secondo l’esperto il fabbisogno aumenta: “In spiaggia, anche sotto l’ombrellone, è consigliabile arrivare a circa 3 litri d’acqua al giorno, sempre bevendo poco e spesso”, sottolinea Mirone. Un indicatore utile per capire se si è idratati correttamente è il colore delle urine. “Le urine – ricorda Mirone – dovrebbero avere un colore giallo paglierino. Se diventano troppo scure, significa che sono molto concentrate e che probabilmente si sta bevendo troppo poco. Controllarne il colore può essere un semplice campanello d’allarme”, osserva l’urologo. 

Sul tipo di acqua da scegliere – naturale, frizzante o leggermete gassata – Mirone invita a non complicarsi la vita: “Va bene l’acqua che piace di più. L’importante è bere con regolarità: se un’acqua è più gradevole, sarà più facile mantenere una corretta idratazione”. Infine, due consigli pratici. “Le donne soggette a cistiti dovrebbero aumentare l’assunzione di acqua per aiutare a prevenire e gestire il disturbo. Gli uomini anziani con problemi prostatici, invece, dovrebbero evitare di bere nelle 2 ore prima di andare a dormire, per ridurre il rischio di minzioni notturne frequenti”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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