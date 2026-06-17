Aifa e Fofi insieme per l’innovazione digitale nel settore pharma

(Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione allo scopo di promuovere iniziative congiunte in ambito tecnico-specialistico e regolatorio e sviluppare nuove soluzioni digitali a supporto dell’assistenza farmaceutica. “L’intesa – informa una nota – punta a valorizzare le potenzialità offerte dall’interoperabilità dei dati pubblici e dalle più avanzate tecnologie digitali, favorendo l’integrazione delle informazioni regolatorie sui medicinali con strumenti di supporto professionale destinati ai farmacisti. Nell’ambito della collaborazione – si legge – Aifa metterà a disposizione, attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd), informazioni aggiornate e affidabili sui medicinali autorizzati in Italia, comprese le relative documentazioni ufficiali e i dati sulle carenze. Fofi renderà disponibile un servizio basato sull’intelligenza artificiale in grado di integrare tali informazioni e supportare il farmacista nell’esercizio quotidiano della professione. Particolare attenzione sarà dedicata alle attività di monitoraggio delle patologie croniche e di promozione dell’aderenza terapeutica, anche attraverso l’interoperabilità con l’Ecosistema dati sanitari”.

“La disponibilità di informazioni corrette, aggiornate e facilmente accessibili rappresenta oggi una componente essenziale della tutela della salute. Attraverso questo accordo – ha spiegato il presidente Aifa, Robert Nisticò – vogliamo favorire un ecosistema digitale nel quale il patrimonio informativo dell’Aifa possa dialogare con strumenti innovativi a supporto dei farmacisti. La tecnologia non sostituisce il giudizio professionale, ma può aiutarlo a esprimersi al meglio nell’interesse dei pazienti. È anche attraverso strumenti come questi che il farmacista può rafforzare il proprio ruolo di presidio sanitario di prossimità, contribuendo al monitoraggio delle cronicità, all’aderenza terapeutica e, più in generale, alla tutela della salute pubblica”.

“L’interoperabilità dei dati e l’intelligenza artificiale aprono nuove opportunità per supportare il lavoro dei professionisti sanitari e migliorare la qualità dell’assistenza – ha dichiarato il presidente Fofi, Andrea Mandelli – Grazie a questo accordo, che consolida la collaborazione tra Fofi e Aifa a tutela della salute dei cittadini, i farmacisti potranno accedere in modo semplice e immediato a informazioni sui medicinali aggiornate e certificate, rafforzando il loro contributo alla presa in carico dei pazienti e la capacità di affrontare sfide sempre più rilevanti, come la gestione delle carenze di farmaci. L’intesa dà nuovo impulso al progetto federale sull’Ai e valorizza il ruolo del farmacista nella sanità di prossimità, mettendo la tecnologia al servizio della competenza del professionista e del rapporto di fiducia con il cittadino”. L’accordo – conclude la nota – ha durata triennale e prevede la costituzione di un gruppo tecnico dedicato che definirà le attività operative e gli ambiti di sviluppo della collaborazione.

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