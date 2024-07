Bassetti: “Biden usi mascherina”: botta e risposta social con Heather Parisi

(Adnkronos) – Botta e risposta tra Matteo Bassetti e Heather Parisi. “Quando ieri ho visto il presidente Usa Joe Biden salire sull’Air Force One senza la mascherina, con il Covid, la prima cosa che mi è venuta in mente è che credo sia molto importante che i grandi uomini, anche i più potenti del mondo, sappiano dare dei buoni messaggi. Se Biden ha il Covid avrebbe fatto meglio a indossare una mascherina salendo sull’aereo, perché intorno c’erano delle altre persone, anche se capisco che è il presidente degli Stati Uniti. Ma questo è importante perché si deve dare un segnale: chi ha il Covid o chi ha un’altra infezione respiratoria deve proteggere le persone che ha intorno”, evidenzia all’Adnkronos Salute l’infettivologo, commentando la notizia della positività del capo di Stato Usa. Per il direttore di Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, il buon esempio è cruciale per lanciare messaggi scientificamente corretti ed evitare fraintendimenti o strumentalizzazioni che spesso corrono sui social. E proprio su X lo specialista ha avuto un ‘botta e risposta’ virtuale sul caso di Biden. Tema: la mascherina, appunto. Co-protagonista: la showgirl Heather Parisi che, a corredo delle immagini di Biden che sale a bordo dell’aereo, commenta: “Biden ha detto di avere il Covid ma è salito sull’aereo senza indossare la maschera, né lui né alcuno del suo staff. Li avranno finalmente avvertiti che a credere nelle maschere sono rimasti solo Burioni, Bassetti e la figlia di Ben Affleck?”. La replica di Bassetti: “A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Cit. Oscar Wilde”. Commenti social a parte, Bassetti spiega che “Biden è stato contagiato probabilmente dalla variante Kp3. Perché lo dico? Perché molte delle persone che erano intorno a Biden, come si legge fra le notizie di questi giorni avevano avuto il Covid nei giorni precedenti, quindi lui probabilmente si è contagiato con una variante molto contagiosa”, quale è appunto KP.3, la variante Covid ad oggi più diffusa negli States. Uno dei messaggi da cogliere, per Bassetti, è dunque questo: “Se hai il Covid va benissimo che tu faccia la vita di prima. Però mettiti una mascherina per proteggere il prossimo”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)